俳優の有村架純が、5月23日と24日に静岡で開催される「第1回しずおか映画祭」の2日目にあたる24日のステージに登場することが決定。また、24日の上映ラインナップも発表され、同映画祭を企画した磯村勇斗がコメントを寄せた。【画像】有村架純出演『前科者』有村は、映画『ちひろさん』『前科者』という2作品で主演を務める。静岡でロケが行われた『ちひろさん』は静岡東宝会館にて、そして『前科者』がシネシティ ザートにて