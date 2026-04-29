第3子妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。自身の助産院での第2子出産の様子を公開し、出産への思いをつづった。【写真】尊すぎる…本仮屋リイナ、助産院での第2子出産の様子公開本仮屋は「2019年、二人目を助産院で迎えたとき」の写真を公開。「助産院で出産する人は、今は全体の1%未満だそう」と書き出し、「今週の健診で先生に「このままだと、“自然な出産スタイル”を望