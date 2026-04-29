アニメ『名探偵コナン』シリーズの劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の公開を記念して、『名探偵コナンカフェ』が開催中。5月20日より後期メニューに切り替わることが決定し、提供メニューの「APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜」が発表されるとネット上で話題になっている。【写真】見た目やばい！APTX4869カレー公開された『コナンカフェ』後期メニュー後期のメニューは、『名探偵コナン』の世界観