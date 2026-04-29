28日夕方、東京・大田区の交差点で男性がトラックにひき逃げされた事件で、逃走していた運転手の男が逮捕されました。男性はその後、死亡しています。過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、トラック運転手の大塚勝志容疑者です。警視庁によりますと大塚容疑者は28日午後4時ごろ、大田区城南島の交差点で右折の際に、バイクに乗った男性をトラックではね、逃走した疑いがもたれています。男性は50代くらいとみられ、病院に搬送