NPB(日本野球機構)は29日、公示を発表。楽天は前田健太投手を1軍登録しました。前田投手は、今季メジャーから日本へ戻ると楽天でプレー。2試合に先発し0勝1敗、防御率2.45を記録しています。登録抹消されると、21日にロッテ2軍戦で調整。初回から5点打線の援護を受けると、前田健太投手も初回2回と三者凡退で仕留めます。その後も出塁は許しますが、得点は許さず、5回60球、被安打2、3奪三振、2与四球、無失点の好投をしました。