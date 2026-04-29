ロッテは29日、オフィシャルスポンサーであるキリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と、昨年に続き「水分補給パートナー」契約を締結すると発表した。屋外球場であるZOZOマリンスタジアムでは安心・安全なスタジアム運営を目指し、来場者や球場で活動するクルーに向けて、例年夏季のホームゲームにおいて試合中のイニング間に水分補給を促す取り組みを実施している。昨年に続き、キリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と水