FBI（アメリカ連邦捜査局）の元長官がSNSに投稿した「貝殻」の写真でトランプ大統領に危害を加える意図を示したなどとして、脅迫の罪で起訴されました。トランプ大統領の政敵として知られる元長官に対する起訴は2回目です。起訴状によりますと、FBIのジェームズ・コミー元長官が2025年5月、自身のインスタグラムに投稿した写真により「トランプ大統領の命を奪い、または危害を加えると脅迫した」罪などに問われています。コミー元