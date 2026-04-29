ベンジャミン・フランクリンが残した「Time is money」という有名な言葉がありますが、現代人の多くは「時間もお金も常に足りない」という焦燥感に追われています。しかしこの焦りの正体は、物理的な不足以上に、脳が陥っている「欠乏のマインドセット」にあるかもしれません。たとえ十分な収入や自由な時間があったとしても、脳が「足りないもの」ばかりを探すよう設定されていれば、私たちは永遠に満たされることはないでしょう