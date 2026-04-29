最大で12連休にもなる今年のゴールデンウィーク。初日のきょう（29日）、JR岡山駅では、さっそく旅行や帰省に向かう家族連れらで混雑していました。 【写真を見る】最大で12連休のGW始まる駅は初日から帰省や旅行に向かう人たちで混雑【岡山】 午前9時ごろのJR岡山駅新幹線下りホームです。長い連休を旅行先や故郷で過ごす家族連れらの姿が見られました。 （福岡へ帰省）「じいちゃんばあちゃんの家。いろ