能楽師で人間国宝の大倉源次郎さんによる奉納演奏が、今月26日、香川県琴平町の金刀比羅宮で行われました。 【写真を見る】金刀比羅宮で人間国宝の能楽師・大倉源次郎さんによる奉納演奏能の文化や魅力を若い人に【香川】 天下太平を祈る能の演目「翁」の演奏が、本宮拝殿に響き渡ります。 能楽小鼓方大倉流十六世宗家、大倉源次郎さんが、長男の伶士郎さんとともに金刀比羅宮に演奏を奉納しました。 大倉さんは2017年、60歳