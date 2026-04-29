中東情勢の緊迫化による香川県の企業への影響について、関係機関と情報を共有する連絡会の初会合が、きのう（28日）高松市で開かれました。 【写真を見る】“中東情勢に係る経済動向連絡会” が初会合県内企業への影響や課題を情報共有【香川】 連絡会は、国や香川県、経済団体など32の機関で構成されています。県内の企業などへの影響や課題について情報共有するため、今月17日に設置されました。きのう（28日）の会合では、