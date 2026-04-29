大雨や土砂崩れなど、災害が発生するおそれのあるときに気象台から発表される注意報や警報。その内容が来月（5月）29日から大きく変わるんです。 【写真を見る】5月29日から新しくなる防災気象情報発災時に取るべき行動がよりわかりやすく 様々な変更点がありますが、今回はその注目ポイントをお伝えします。現在は災害の種類によって危険度を示す情報がバラバラですが、今後はそれが一目で確認できるよう横並びに統一し、1