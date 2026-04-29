岩手県大槌町の山林火災は発生からきょうで1週間です。町は、早ければ午後にも一部の地域の避難指示を解除するとしました。きょう午前8時半ごろの大槌町内です。山から大規模に煙が上がる様子は確認できません。大槌町平野公三 町長「安全が確認され次第、速やかに避難指示を解除いたします」大槌町の平野公三町長はきょうの会見で、地上や上空から目視をしたうえで、安全が確認された場合は午後にも長井地区を除くエリアの