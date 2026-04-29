お笑いコンビ・エルフの荒川が気になる男性芸能人を実名で告白し、共演者から「見た目と筋肉じゃん！」と相次いでツッコミを受ける場面があった。【映像】エルフ荒川 気になる男性芸能人を実名告白4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなけれ