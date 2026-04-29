高市総理は、連合主催の「メーデー中央大会」に出席し、物価上昇を上回る賃上げの実現に向けた協力を呼びかけました。高市総理「政府としても、賃上げ環境整備に万全を期してまいりますので、物価上昇を上回る継続的な賃上げ実現のために、どうか皆様のご協力をお願い申し上げます」高市総理は、現職の総理大臣としては4年連続で、連合が主催する労働者の祭典「メーデー」の大会に出席し、“物価上昇を上回る賃上げの実現”に向け