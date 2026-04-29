お笑い芸人のゆってぃが28日、自身のアメブロを更新。愛娘との保育園への送り迎えの時間について語り、父親としての溢れんばかりの愛情をつづった。【映像】ヒロシ、大自然の中でアウトドアを満喫「ジャングルかな？」と反響「どもども!!」と切り出したゆってぃは、保育園に向かう際の娘との自転車移動について言及。「娘前に乗せてチャリ漕ぐ。あの時間がとても好き」と、娘との時間を楽しんでいる様子を明かし、親子ショット