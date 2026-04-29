ミュージシャンGACKTが29日、自身のXを更新。SNS上でしゃぶしゃぶ店の豚肉が薄すぎると指摘する投稿が拡散し、運営が謝罪する事態となった騒動について、独自の見解を示した。この騒動では、人気チェーン「しゃぶ葉」で提供された豚肉が、皿が透けて見えるほどの薄さだったとする投稿が今月拡散。「もはやスケルトン(豚)」などの指摘も相次ぎ、「すかいらーくホールディングス」は基準を満たさない状況だったとして謝罪する事態と