お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、パーソナリティーを務める28日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。不快な芸能人ランキングについて語った。太田はネットで「不快な芸能人ランキング」を確認したことを報告。「毎年やってるんですよ、女性誌かどこかで。要は毒舌とは言えない、不快感が残る司会者は誰、みたいにやるわけ」と語った。また「（ネットニュースの）タイトルだけ出るじゃん？嫌だ