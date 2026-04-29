結婚願望をなくした彼氏と向き合う中で、彼女が抱えてきた葛藤が明かされた。「なんで好き同士なのに結婚できないの?」と問いかけ、「めっちゃ苦しかった」と本音をこぼす姿に、2人のすれ違いが浮き彫りになった。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「なんで好き同士なのに結婚できないの?」23日に配信されたABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア