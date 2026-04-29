本格的な大型連休が29日から始まり、中部空港では出国のピークを迎えています。 【写真を見る】GWきょうから本格スタート 中部空港は出国ピーク 日中関係悪化で北京や大連の路線は全て運休 連休中の国際線予約者数は去年の9割ほどに 中部空港ではきょう、ゴールデンウィークの出国のピークを迎え、朝から多くの旅行客などで混雑しました。（オーストラリアへ）「エアーズロック