【モデルプレス＝2026/04/29】アーティストのあのが4月28日、自身のInstagramを更新。ピンクカラーで統一された番組衣装を公開し反響を呼んでいる。【写真】紅白出演美女「脚のラインが美しい」美脚輝くミニスカ姿◆あの、ミニ丈スカートから美脚スラリあのは「『CDTV LIVE！LIVE！』生放送 『愛晩餐』フル歌わせて頂きました」とつづり、TBS系列の音楽番組「CDTV LIVE！LIVE！」（月曜よる7時〜）のオフショットを複数枚投稿。ふ