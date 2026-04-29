【モデルプレス＝2026/04/29】乃木坂46梅澤美波の2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）にて、応募特典のアザーカットミニブックのタイトルが「透明なままで」に決定した。【写真】27歳乃木坂メンバー、美背中のぞく赤ドレス姿◆梅澤美波「こんなにもドアップな私は少し照れくさい」5⽉21⽇に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃⽊坂46キャプテン・梅澤。2nd写真集「透明な覚悟」の応募特典は「本⼈セレク