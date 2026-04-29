長野市の茶臼山恐竜公園に大型ブランコ「CHAUSKY（チャウスカイ）」が設置され29日、オープニングセレモニーが開かれました。善光寺平を見渡す長野市の茶臼山恐竜公園内に設置された大型ブランコ。公園の新たな目玉にしようと、指定管理者の長野市開発公社が設立60周年を記念して企画しました。大型ブランコは一人乗りで、地面から梁（はり）までの高さは7メートルあり、小学生以上が利用できます。大型ブランコ