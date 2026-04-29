女子プロゴルフで２０１５、１６年賞金女王に輝き、２０２３年日本ツアーを引退したイ・ボミ（３７）がイベントでのオフショットを公開した。２９日までに自身のインスタグラムで「＠ｍａｒｋａｎｄｌｏｎａｘｋａｒｉｎａイベントに いってきました」とゴルフウェアブランドのイベントに参加したことを報告。「ａｅｓｐａＫａｒｉｎａが アンバサダーに なったというおしらせもあって，さらにとくべつでたのしいじかんでし