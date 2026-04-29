クックパッドアンバサダーとして活躍するよっちさんは、食べ盛りのお子さん3人のママ。家族も大満足できて、お腹もいっぱいになる節約アイデアレシピをご紹介します。今回は椎茸をかさましして2品作れる、ナイアガラ椎茸コッペです。 椎茸好きな我が家の人気No.1レシピ「ナイアガラ椎茸」 誰もが虜になる罪なレシピです。ただ一つだけ欠点があります。それは、おいしすぎて、すぐなくなること。そこで今日は、禁断のかさまし