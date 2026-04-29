◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセンＧ１初制覇を狙うアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）はＤＰコースを単走。友道厩舎らしいソフトな当週追いで、万全の仕上がりを印象づけた。共同会見に出席した友道調教師のコメントは以下の通り。―阪神大賞典はレコードＶの完勝だった。「すごく馬が成長していて、楽しみにはして