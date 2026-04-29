◆米大リーグパドレス―カブス（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が敵地のパドレス戦に「３番・右翼」で先発出場し、２試合連続のマルチ安打をマークした。初回２死の第１打席は見逃し三振だったが、２―１の３回２死で元ドジャースの右腕ビューラーから中前打。２―２に追いつかれ迎えた５回２死での第３打席で三遊間を痛烈に破る安打を放った。４番ハップも死球で続