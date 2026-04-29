吉林化繊集団傘下の炭化工場で働く従業員。（長春＝新華社記者／唐成卓）【新華社長春4月29日】中国吉林省吉林市の化学繊維大手、吉林化繊集団は、炭素繊維の生産量と販売量で世界首位となり、世界最大の炭素繊維生産拠点に成長した。2025年の炭素繊維生産能力は7万トンを超え、販売量は5万6千トンに達した。炭素繊維は、鋼鉄より強く、アルミニウムより軽い特性を持ち、航空宇宙や風力発電ブレード、新エネルギー車などの先端