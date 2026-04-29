■これまでのあらすじ妻は夫に離婚を切り出した。夫は拒否し、姫花も慰謝料を払えないと泣いて訴えるなど反省の色がない。さらに夫は姫花に「お前さえ現れなければ！」と逆ギレするが、妻は動じることはなかった。「一生かけて慰謝料を払ってもらう」と毅然と言い放つのだった。「俺は父親だぞ」と、最後まで離婚届けにサインすることを拒んでいた夫。父親なら、どうして娘を裏切るようなことをしたの？一度は許したのに、どうして