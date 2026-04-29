28日、東京・葛飾区の路上で金の取引のために男性らが持っていたおよそ2キロの金塊が3人組の男に奪われた事件で、3人組が途中で車に乗り逃走していたことが分かりました。この事件は28日午後、葛飾区東新小岩の路上で、金の取引のためおよそ2キロの金塊をリュックサックに入れていた男性4人が、3人組の男に襲われ、金塊を奪われたうえケガをしたものです。3人組の男は男性らに催涙スプレーをかけ、殴る蹴るの暴行を加えたとみられ