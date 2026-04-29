人気司会者がトランプ大統領の妻をやゆする発言をした番組を放送したテレビ局について、アメリカ当局は28日、放送免許の更新を前倒しすると発表しました。トランプ政権による報復措置とみられています。放送免許の付与権限など持つFCC＝アメリカ連邦通信委員会は今月28日、ディズニー傘下のABCテレビに対し、テレビ局の放送免許の更新申請を前倒しで提出するよう命じました。ABCテレビをめぐっては、人気コメディアンのジミー・キ