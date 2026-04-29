タレントの藤本美貴（41）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫婦のスキンシップ事情を明かした。この日はMCの横澤夏子、藤本が視聴者と一緒に“ママ会イベント”を開催。視聴者から寄せられた質問やお悩み相談に応じた。視聴者の女性は「うち普通にハグしたりしているんですけど、娘が10カ月でこのままハグを続けていいのか？変な目で見られない心配」と2人に相談した。すると、横澤