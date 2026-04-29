第97回メーデー中央大会であいさつする連合の芳野友子会長。手前は高市首相＝29日午前、東京都渋谷区の代々木公園連合は29日、東京都渋谷区の代々木公園で第97回メーデー中央大会を開催した。芳野友子会長は冒頭あいさつで、今春闘での傘下労働組合の賃上げ率が3年連続で5％以上になったと言及。一方で「実質賃金のプラス基調にはまだまだ」と述べ、さらなる賃上げの必要性を訴えた。政府代表として出席した高市早苗首相は「政