◇ア・リーグヤンキース 3―2 レンジャーズ（2026年4月28日アーリントン）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が28日（日本時間29日）、敵地でのレンジャーズ戦で今季12号本塁打を放ち、メジャートップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）に並んだ。2―0で迎えた9回、レンジャーズ4番手右腕ウインが高めに投じた96.2マイル（約154.8キロ）の直球を叩き、左翼2階席へ放り込む飛距離424フィート（約129.2メ