アークミールが運営するステーキのどんは、2026年4月29日から5月6日まで「お子さまメニュー半額クーポン祭り」を開催しています。低アレルゲンプレートも対象4月29日から5月6日までの期間中は、WEB上で配布されているクーポンを提示すると、対象のキッズメニューが半額に。「お子様ハンバーグプレート」「お子様パンケーキ」「お子様カレープレート」「低アレルゲンプレート」は通常価格528円から264円、「お子様ハンバーグ」「お