スキー・スノーボード競技でシーズンを通して活躍した選手を表彰する「SNОW AWARD（スノーアワード）2026」が開催され妙高市の専門学校に所属する山田琉聖選手などが受賞しました。4月28日、東京で行われた「スノーアワード」の表彰式。全日本スキー連盟がスキー・スノーボード競技で優れた成績をおさめた選手を表彰するものです。ミラノ・コルティナ五