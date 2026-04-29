セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日より順次、「セブンカフェ スムージー」から「宇治抹茶スムージー」と「香り広がる抹茶スムージー」を、全国の店舗にてエリア別に発売します。■京都の老舗茶問屋や藤枝市の老舗茶商の抹茶を使用！「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結させることで素材の本来の味わいとみずみずしさをそのまま閉じ込め、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工しているのが特徴。各商品に