都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京（東京都港区）は、世界で愛されるポケットモンスターの誕生30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、6月20日〜8月26日の期間限定で開催します。■ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー宿泊プラン概要▶1日1室限定「ポケモン30周年コラボレーション グ