ダスキンが運営するミスタードーナツは4月27日より、「サクぽふん」全2種を期間限定で発売します。■ミルクシュガーとカスタードシュガーの2種類同商品は、台湾ドーナツをヒントに開発した新感覚のドーナツ。オリジナルの液をつけてフライした事により、外側の“サクサク”とした食感と、中の軽やかな“ぽふん”とした食感があわさった生地を実現しました。素朴でやさしい甘さも特徴です。フレーバーには、表面にやさしい甘さが特