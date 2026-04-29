4月29日（現地時間28日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀エグゼクティブ賞に、ボストン・セルティックスのブラッド・スティーブンズが選ばれたことを発表した。 スティーブンズは、2023－24シーズンに続いて2度目の受賞。1972－73シーズンに創設されたこのアウォードへ、複数回選ばれた12人目のエグゼクティブとなった。 2013－14