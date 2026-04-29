4月29日（現地時間28日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第5戦が行われ、イースタン・カンファレンス7位シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地TD・ガーデンで同2位シードのボストン・セルティックスと対戦した。 シクサーズはジョエル・エンビード、タイリース・マクシー、ポール・ジョージ、VJ