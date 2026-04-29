グローバルプロダクトプランニングは4月23日、「miffy（ミッフィー）」とのコラボレーションによるアイマスクとハンドケアセットなどを発売しました。■ハンドソープとハンドクリームがクリアポーチに入ったセットも「ミッフィーひんやりアイマスクカモミールの香り」は、カモミールの香りと清涼成分メントールで目と目元をリラックスさせるアイテムです。ミッフィーと花の総柄がデザインされています。商品は、1枚入りと3枚入