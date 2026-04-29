4月18日、神奈川県・川崎市のミューザ川崎シンフォニーホールにて『GAME SYMPHONY JAPAN 62nd Concert × クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ～13th Anniversary～』が開催された。 （関連：【写真あり】『黒猫のウィズ』13周年コンサートの様子） 同公演は、今年3月に13周年を迎えた人気スマートフォンRPG『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』（通称：黒ウィズ）の音楽世界を、