5月29日に公開されるアニメーション映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』の本編オープニングシーンが公開された。 参考：フル3DCGで描かれたトムとジェリーの姿が『トムとジェリー』予告編＆場面写真公開 多才だけどお調子者でドジなネコのトムと、外見はかわいいがずる賢くて容赦ないネズミのジェリー。2匹は、1940年2月10日に公開された『トムとジェリ