プレミアアンチエイジングは4月21日、高機能エイジングケア※3ブランド「CANADEL（カナデル）」より、数量限定※1のオールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」を発売しました。■販売の背景同社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ」というスローガンのもと、誰もが実年齢にとらわれず、自分の時間を生きて輝くことをアンチエイジングと考えています。また、創業以来ダイレクトにユーザーとつながり、