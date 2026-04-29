4月は、人の異動や引っ越しが増え、心が揺れやすくなるタイミング。ただ、出会いの入れ替わりが激しいこの時期だからこそ、春に恋へ前向きになれると、チャンスはぐっと広がります。「この春、恋に前向きになれるか」を知りたい時は、自分の誕生月をチェックしてみるといいでしょう。なぜなら、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。今回は、誕生月別に見る「この春、恋に前向きになれる人」を