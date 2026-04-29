あと1品欲しい！そんなときパパっと作れる「厚揚げ」や「油揚げ」のサブおかず4選【バリエ16品】お手頃価格で主役にもカサ増しにも！「厚揚げ・油揚げのおかず」「メインは決まったけれど、あと一品どうしよう」と悩むことはありませんか？そんなときは、厚揚げや油揚げにお任せしましょう。電子レンジやトースターを活用し、手間を省いて作れるバリエーション豊かな副菜レシピを4つご紹介します。■厚揚げとしいたけのさっぱりあ