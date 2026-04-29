FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（東京都港区高輪）は4月20日から6月21日までの期間限定で、中国料理 品川大飯店（メインタワー 4F）にて「Chinese Afternoon Tea〜翡翠色にときめくご褒美時間〜」を販売します。■“翡翠色にときめくご褒美時間”を提供昨今、新たな“進化系”として定着しつつある「チャイニーズアフタヌーンティー」。新緑の季節を思わせるカラーからインスピレーションを得た食材に、ホテル料理人独自の