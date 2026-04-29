Dstyleホールディングスが運営するフェムテックファッションブランド「＋FT SUPREME.LA.LA.（プラスエフティ シュープリームララ）」は4月1日、「エレサポートソフトインナーウェアセット」（1万4,850円）を発売しました。■シルク×モダールでなめらかでしなやかな肌触り同商品は、日常で無意識に感じるストレスや疲れに配慮し、休息時間の質を高めるために開発されたリカバリーインナーです。高濃度電子加工による特別なファブリ