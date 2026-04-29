森永乳業は4月より、「ピノ」シリーズから、ポケットモンスターのキャラクターを取り入れたパッケージによる商品を、数量限定で発売します。■アソートタイプにチョコミント味も初登場対象商品は、「ピノ」、「ピノ チョコアソート」、「ピノ シーズンアソート」の3商品です。「ピノ （ポケモンパッケージ）」では、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類にくわえ、「ピカチュウ」と「ディグダ」がデザインされたレアパッ